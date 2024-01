Tapiro a Stefano De Martino | le parole sui tradimenti e su Alessia Marcuzzi

Striscia la Notizia ha raggiunto Stefano De Martino per la consegna del Tapiro d’Oro. Nessuna Notizia ufficiale legata alla consegna del noto ... (blogtivvu)

In queste ore Stefano De Martino è stato raggiunto da Striscia La Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro: la sua reazione L'articolo Stefano ... (novella2000)

Negli ultimi giorni hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni fatte da Belen Rodriguez sul suo ex marito Stefano De Martino e sui presunti ... (isaechia)

Striscia la notizia ha consegnato ild'oro aDe Martino per i presunti tradimenti all'ex moglie Belen Rodriguez. "Lei è un traditore seriale", ha chiesto l'inviato Valerio Staffelli. Sorridendo, l'ex ballerino di Amici ha ...La consegna di questoandrà in onda domani sera su Canale 5.De Martino ha smentito seccamente di aver mai avuto un flirt con Alessia Marcuzzi In base alle anticipazioni circolate ...«Lei è un traditore seriale», Valerio Staffelli ci va diretto con Stefano De Martino al quale consegna il temuto Tapiro D'oro. Il "premio" di Striscia La Notizia ...Il conduttore di Rai Due ha ricevuto un tapiro d'oro da Striscia dopo i recenti gossip sul suo conto Ormai sono diversi mesi che Stefano De Martino sta ...