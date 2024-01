Supplenze | scuole alla ricerca di docenti A012 | A041 | A042 | AVVISI

... dalle difficoltà nel pagamento regolare delletemporanee che in questi giorni è sotto la ... i docenti che contribuiscono alla continuità didattica e quelli che operano in...L e: pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento ... Relativamente agli Avvisi , nella nota sullenon c'è alcun divieto di partecipazione per ...PAVIA. «Ho un mutuo da pagare, la spesa da comprare e la macchina da rifornire per andare a scuola. Sto stringendo la cinghia su tutto, in attesa che arrivino gli stipendi arretrati per la supplenza».I precari della scuola raccontano come si vive senza stipendio, tra preoccupazioni e scelte difficili. All'orizzonte anche la beffa delle ferie non pagate e non godute ...