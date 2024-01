Superman | Legacy | Rachel Brosnahan svela come si sta preparando al ruolo di Lois Lane

Per l'esordio del personaggio nel DC Universe, Gunn farà a meno di una innovativa tecnologia . James Gunn ha deciso: per il suo imminente Superman : ... (movieplayer)

La star di Bridgerton Phoebe Dynevor ha raccontato il suo provino per il ruolo di Lois Lane in Superman : Legacy . La star di Bridgerton Phoebe Dynevor ... (movieplayer)

Gunn sta attualmente scrivendo i copioni, ma la produzione partirà una volta terminato il suo lavoro con. DC Universe: James Gunn aggiorna i fan su Peacemaker 2 e risponde ironico ai ...James Gunn ha raccontato ai suoi fan che, a quanto pare,non è l'unico progetto DC in lavorazione per il ...Rachel Brosnahan ha commentato il suo ruolo in Superman: Legacy, rivelando come lei e David Corenswet si stanno preparando ad interpretare Clark Kent e Lois Lane.Potrebbe essere John Williams il compositore di Superman: Legacy Sarebbe un ritorno incredibile. E a proposito di ritorni, in molti si chiedono se Viola Davis riprenderà il ruolo di Amanda Waller nel ...