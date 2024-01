Superlega | vicepresidente Commissione UE | “Difenderemo un modello di sport inclusivo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Il nostro impegno nei confronti delivo europeo è incrollabile e incondizionato. Ovviamente c’è un elemento commerciale nelloe nel calcio ma ilivo europeo riguarda tutti. Continuerò a difendere questa idea di univo europeoe sono molto confortato dal fatto di non essere solo. I nostri Stati membri, il Parlamento Europeo, i tifosi, tutti condividono questo modo di vedere loe il calcio in Europa”. Queste le parole deldellaUE, Margaritis Schinas, in merito alla vicenda delladi calcio: “Di certo non commenterò la decisione del tribunale Ue”.Face.

Lo ha detto sulla Superlega il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas. "Di certo non commenterò la decisione del tribunale Ue" sulla Superlega, ha precisato.