Superlega | il ceo di A22 | «Convinceremo i club che è un’opportunità per rafforzarsi economicamente»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Poche settimane dopo l’approvazione della, l’amministratore delegato di A22 (società che punta a sviluppare il nuovo progetto), Bernd Reichart, ha parlato al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo della nuova competizione. «Isono rimasti sorpresi dalla chiarezza e dalla forza della risoluzione di questa nuova competizione e stanno analizzando quali opportunità offre loro». Pensa che la Uefa si aspettasse una sentenza così? «È difficile per me rispondere, non ho nemmeno partecipato alla conferenza stampa che hanno dato. È una domanda destinata a loro». La situazione può finire con un patto tra A22, Barça e Real Madrid con la Uefa? «Il nostro obiettivo è consentire aieuropei di creare un’alternativa e trovare una soluzione a molti dei problemi che devono affrontare. Se iriusciranno a decidere per ...