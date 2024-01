Sullo stupro virtuale la giustizia dovrà decidere se dare ragione ai filosofi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una donna inglese ha denunciato di avere subito unonel metaverso, dove il suo avatar è stato sottoposto a violenza da un gruppo di avatar maschili. Spetterà ovviamente alla(spiega tutto bene Valeria Cecilia sul Foglio di oggi) stabilire se l’accaduto costituisca reato – e auguri ai giudici che dovranno distinguere la fattispecie dellometafisico da quella, che so, dello spaccio di droghe virtuali, del riciclaggio di criptovaluta sporca o del favoreggiamento della prostituzione svolta da meretrici generate dall’intelligenza artificiale. Per laa, d’altronde, questa notizia non è meno rilevante. Sul versante teoretico, il fatto che unoattuato ne metaverso possa venire equiparato a unoperpetrato nel mondo concreto attorno a noi significa ...

... se i giudici britannici daranno retta a quanto sostengono i filosofistesso argomento: ... atti digitali con conseguenze reali Una donna inglese ha denunciato di avere subito unonel ......7 ottobre un femminicidio di massa Lo show satirico israeliano 'Eretz Nehederet' (un paese meraviglioso) ha mandato in onda una scenetta che prende in giro 'Un Women' per il suo silenzio...La testimonianza del titolare della friggitoria in cui era impiegato il fidanzato della diciannovenne è stato sentito dagli avvocati degli imputati e sostiene che la giovane, ridendo, gli avrebbe ...Sulla via dell’illuminazione ... è stato arrestato a Kathmandu dopo anni di latitanza. Le accuse sono stupro di una minorenne, molestie sessuali e rapimento di almeno quattro adepti misteriosamente ...