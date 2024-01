Suicide Squad | il regista è convinto | La mia Ayer Cut è uno dei migliori cinecomic mai fatti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Secondo il, la sua versione del film è strabiliante, uno dei più beidi sempre. Dopo aver dichiarato di voler vedere proiettata almeno una volta la suaCut di, ilDavidl'ha definita uno deimai. Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter in vista del suo nuovo film, The Beekeeper,ha dichiarato che la parte più frustrante di questa vicenda è sapere di aver fatto un "grande film". Ha poi aggiunto che coloro che l'hanno visto hanno affermato che si tratta di "uno dei" film tratti dai fumetti in circolazione. "Lo studio è passato attraverso diversi cambi di leadership, e nessuno dei coinvolti ha ...

(Adnkronos) – Warner Bros. Games e DC hanno presentato un nuovo trailer per Suicide Squad : Kill the Justice League. Sviluppato da Rocksteady Studios, ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Warner Bros. Games e DC hanno presentato un nuovo trailer per Suicide Squad : Kill the Justice League. Sviluppato da Rocksteady ... (giornaledellumbria)

Sul palco dei The Game Awards 2023, Warner Bras Games e DC hanno presentato un nuovo trailer di Suicide Squad : Kill The Justice League con ... ()

Ayer continua a ribadire come quella arrivata in sala sia una versione completamente distorta del suo film. In un nuovo post pubblicato sui social, ... (movieplayer)

Dopo aver dichiarato di voler vedere proiettata almeno una volta la sua Ayer Cut di, il regista David Ayer l'ha definita uno dei migliori cinecomic mai fatti. Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter in vista del suo nuovo film, The Beekeeper , Ayer ha dichiarato ...È apparso in oltre nei più famosi franchise , quali Pacific Rim , Fast & Furious - Hobbs & Shaw , Thee, naturalmente, l' Universo Marvel , in cui ha prestato il volto a Heimdall . ...Dopo aver dichiarato di voler vedere proiettata almeno una volta la sua Ayer Cut di Suicide Squad, il regista David Ayer l'ha definita uno dei migliori cinecomic mai fatti.Il director di Suicide Squad: Kill the Justice League ha definito il gioco come un tributo a Kevin Conroy, doppiatore di Batman scomparso.