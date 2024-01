STRISCIA | TAPIRO A DE MARTINO | “CON QUANTE DONNE HO TRADITO BELEN? LA MATEMATICA…”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Domani sera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ild’oro a Stefano De, accusato dall’ex Belén Rodriguez di averla tradita con diverse. Tra cui, sempre secondo la showgirl argentina, Alessia Marcuzzi. «Lei è unre seriale?» chiede senza girarci attorno Staffelli a De, che – sorridendo – risponde: «Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta». «Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?» lo incalza ilforo. «Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social», ribatte De. Il conduttore napoletano con una battuta dribbla infine ...

...De Martino si tratta del terzod'oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l'ex Belen e uno con il figlio Santiago). Il servizio completo andrà in onda domani sera a...Dopo giorni di attesa Valerio Staffelli ha messo a segno l'ennesimo colpaccio, consegnando ild'Oro a Stefano De Martino . L'inviato dila notizia è riuscito a intercettare l'ex ballerino di Amici a Milano e, nel consegnargli l'ambito premio, ha provato a ottenere risposte in ...Il conduttore televisivo ha detto la sua ai microfoni di Striscia la notizia in merito ai presunti tradimenti ai danni dell'ex partner ...Il conduttore ha ricevuto il tapiro dopo le rivelazioni fatte da Rodriguez, la quale ha confermato il flirt tra l'ex marito e Marcuzzi ai tempi del loro matrimonio ...