Strage Erba | pg Nanni | ' opportuno approfondimento vista delicatezza caso'

Olindo Romano affida al suo avvocato le prime reazioni dopo la riuapertura del caso con l'istanze di revisione della sentenza di condanna per ladi: 'Sono contentissimo', dice l'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo con la moglie Rosa Bazzi. Uno dei suoi legali lo ha incontrato nel carcere di Opera all'indomani della ...Rosa Bazzi e Olindo Romano saranno in aula il 1 marzo a Brescia per l'apertura dell'udienza dibattimentale in cui si discuterà la revisione del processo per ladiper cui i due coniugi sono stati condannati all'ergastolo. L'11 dicembre del 2006 Raffaella Castagna , il figlio Youssef Marzouk , la madre Paola Galli , la vicina di casa Valeria ...Milano, 10 gen. (Adnkronos) - "E' opportuno un approfondimento vista la delicatezza del caso e il grande rilievo mediatico dello stesso, e visto che è stata presentata dalla difesa un'ulteriore richie ...Nella rubrica settimanale in onda su L’altro Corriere Tv spazio alla riapertura del caso e ai possibili indizi “ignorati” finora COSENZA È dedicata alla strage di Erba l’ultimo appuntamento di “Quarta ...