Strage di Erba | si torna in aula | prove contro Olindo e Rosa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una novità fondamentale. L’istanza di revisione del processo presentata tramite le difese diRomano eBazzi, condannati in via definitiva dopo aver ucciso Raffaella Castagna, il piccolo Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini, è stata ufficialmente accolta. La Corte d’Appello di Brescia, infatti, ha dato assenso nei confronti della richiesta di revisione del processo riguardante ladi. Tutto sarà, dunque, rinviato al 1° Marzo. Nel corso della prima udienza, fissata per quella data, si presenteranno le parti e si discuterà di quali nuoveo testimonianze ammettere. Al termine dell’udienza i giudici decideranno in merito all’ammissibilità o meno della richiesta. L’esito potrebbe comportare una revoca della condanna diRomano e...

, Bruzzone: 'Sono convinta dell'innocenza di Rosa e Olindo' Tutto da rifare, il processo sulladiè nullo e la colpevolezza di Rosa e Olindo è stata messa in discussione. La ...Tre prove contro tre prove. È una partita a scacchi la revisione processuale per ladiche si aprirà il 1 marzo alla seconda sezione della Corte d'appello di Brescia e che durerà almeno un anno o più. Le tre prove chiave che per 17 anni hanno sorretto l'accusa contro ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...BRESCIA – La Corte d’Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, fissando al 1 marzo l’udienza al termine della quale i ...