Strage di Erba | Rosa Bazzi e Olindo Romano saranno in aula il 1 marzo E lui | “Non vedo l’ora di affrontare un vero processo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)inil 1a Brescia per l’apertura dell’udienza dibattimentale in cui si discuterà la revisione delper ladiper cui i due coniugi sono stati condannati all’ergastolo. L’11 dicembre del 2006 Raffaella Castagna, il figlio Youssefuk, la madre Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini furono trucidati e Mario Frigerio marito della Cherubini sopravvisse a uno sgozzamento. Secondo l’avvocata Luisa Bordeaux: “Sono stati citati e quindi con tutta probabilità verranno”. Non ci, invece, i fratelli Pietro e Giuseppe Castagna, parti civili, che nellapersero madre, sorella e nipote. ...

approfondimento, cos'è la revisione del processo e cosa potrebbe cambiare Olindo Romano, condannato in via definitiva all'ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, si è rivolto con queste parole a uno dei suoi legali che lo ha incontrato nel carcere di ...Olindo Romano è "contento" per la decisione dei giudici bresciani di affrontare in aula l'istanza di revisione della sentenza che ha condannato lui e sua moglie Rosa Bazzi all'ergastolo per la strage ...I giudici di Brescia dovranno decidere quali nuove fonti di prova ammettere, se tutte, una parte o nessuna. Udienza il primo marzo ...