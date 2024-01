Strage di Erba | parla Mauro Corona | “Se Olindo e Rosa sono innocenti io ho 18 anni”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sta suscitando un putiferio politico e mediatico la decisione della Corte d’Appello di Brescia di ammettere il ricorso diRomano eBazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per ladi, avvenuta l’11 dicembre 2006, in cui vennero uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Unico sopravvissuto fu Mario Frigerio che, nonostante le gravissime ferite riportate, divenne prima di morire uno dei testimoni chiave dell’accusa. Sulla vicenda decide di dire la sua anchedurante l’ultima puntata di ‘È sempre Cartabianca’.Leggi anche:di, tutti i motivi per cui vengono ritenuti colpevolisenza ...