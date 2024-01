Strage di Erba | Olindo e la lettera sul suo futuro | “Con Rosa fuori dal carcere”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Sono più fiducioso nella giustizia, incrociamo le dita”. CosìRomano, condannato all’ergastolo insieme alla moglieBazzi per ladi, in unainviata al giornalista Marco Oliva poche settimane fa e letta in esclusiva a ‘Mattino Cinque News’, all’indomani della decisione della Corte d’Appello di Brescia che ha detto sì al processo di revisione. “Inè cambiata anche l’atmosfera”, raccontanella, spiegando che “tutti mi esprimono sostegno e solidarietà e mi incoraggiano a non mollare”. Poi due annotazioni sulla sua vita: “Ho cambiato lavoro, non faccio più il cuoco in cucina ma mi occupo dei lavori da imbianchino. Spero di uscire dalprima o poi e di avere un ...

La Strage È la sera dell' 11 dicembre 2006 quando i vigili del fuoco, intorno alle 20.20, arrivano per un incendio in una corte, in via Diaz 25, in ... (247.libero)

È prevista la presenza in aula il primo marzo a Brescia di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la discussione delle istanze di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per ladidell'11 dicembre del 2006 in cui morirono quattro persone tra..."Sono più fiducioso nella giustizia, incrociamo le dita". Così Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per ladi, in una lettera inviata al giornalista Marco Oliva poche settimane fa e letta in esclusiva a 'Mattino Cinque News', all'indomani della decisione della Corte d'Appello di Brescia che ha ...È prevista la presenza in aula il primo marzo a Brescia di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la discussione delle istanze di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la strage di Erba ...Il sostituto procuratore generale di Milano, in contrasto con il suo ufficio (tanto da finire sotto procedimento disciplinare al Csm), ha deciso di chiedere la revisione del processo di Erba. Oggi, ...