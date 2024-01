Strage di Erba dopo 17 anni Altro colpo di scena A marzo nuovo processo per Olindo e Rosa

Riaperto il caso della Strage di Erba a 17 anni dai fatti e 13 dalla condanna definitiva all’ergastolo per i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi per ... (panorama)

Una novità fondamentale. L’istanza di revisione del processo presentata tramite le difese di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via ... (zon)

di,17 anni dopo. Sì al ricorso di Rosa e Olindo . A marzo si farà un nuovo processo a Brescia. Caso clamorosamente riaperto. Altro colpo di scena. Il sostituto pg di Milano, Tarfusser ha ...... si sfoga Beppe Castagna a Lapresse, commentando la decisione della Corte d'Appello di Brescia di revisione della sentenza per Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi, condannati per ladi. '...La strage di Erba si riapre. L’1 marzo prossimo, a più di 17 anni dalla strage dell’11 dicembre 2006, si torna in aula, davanti ai giudici della seconda sezione della corte d’appello di Brescia, per ...BRESCIA – La Corte d’Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, fissando al 1 marzo l’udienza al termine della quale i ...