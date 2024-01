Storia del mondo antico in 25 esplorazioni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un passo della cronaca cinese nota come “Libro degli Han posteriori” riferisce che nel 166 d.C. la corte imperiale ricevette la visita di un’ambasceria del sovrano di Da Qin, Antun. Da Qin è il termine con cui i cinesi indicavano l’Impero romano, e “Antun” è un evidente riferimento a Marco Aurelio Antonino, che all’epoca sedeva sul trono di Roma. Fatto salvo che probabilmente non si trattava di una vera ambasciata, bensì di una spedizione commerciale che cercava di ottenere maggior credito spacciandosi per legazione ufficiale, gli studiosi ritengono il documento affidabile, e lo accettano come prova dei contatti fra Roma e il Celeste Impero. Più controverso il brano delle “Storie” in cui Erodoto riferisce di una spedizione fenicia che avrebbe circumnavigato l’Africa, scendendo lungo il Mar Rosso e la costa orientale del continente per rientrare nel Mediterraneo da Gibilterra. ...