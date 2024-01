Storia | cultura | numeri dell' estrema destra in Italia che non può sfociare in alcun ritorno del fascismo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fu Umberto Eco negli anni Novanta a parlare per primo di un tipo nuovo di, ampio e trasversale, che stava conquistando terreno. Non uno relegato all’e al ventennio mussoliniano, ma un fronte assai piu? largo e variegato, senza vincoli né confini neanche ideologici. Eco lo defini? «eterno», anticipando ile destre in Europa che oggi tanto preoccupa le sinistre e i socialisti, che gridano al pericolo di un apparente dilagare di idee considerate anti-democratiche di cui le destre in generale si farebbero portatrici, più o meno consciamente. Ma è davvero così? Il casono aiuta a sgombrare il campo da facili scorciatoie. Anzitutto, come osservo? Pier Paolo Pasolini a riguardo del nostro passato, «l’non ha avuto una grande ...