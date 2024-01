“Stop immediato all’invio di armi all’Ucraina” | la risoluzione M5s per lo stop agli aiuti militari

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)dei. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle, espressa in unapresentata in occasione delle comunicazioni del governo e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla proroga dell’invio dia Kiev. I 5 Stelle chiedono anche che sia l’Italia a guidare la ricerca di un negoziato e una soluzione politica al conflitto. Nel detto il documento parlamentare chiede di “interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinateumanitari”.di...

Gli abitanti della Striscia di Gaza non devono essere « sfollati con la forza». È questo uno dei messaggi ribaditi oggi dal segretario di Stato ... (open.online)

I rabbini americani hanno fatto irruzione al Palazzo di Vetro per una protesta nell'aula del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per chiedere l'alle ...Il loro impatto è statoe travolgente, grazie a un mix contagioso di pop orecchiabile, ... tra cui "2 Become 1," "," e "Viva Forever." Il loro contributo alla colonna sonora degli anni '...Roma, 10 gen. (askanews) - Il Movimento 5 stelle chiede un immediato stop alle invio delle armi all'Ucraina e che l'Italia guidi la ricerca di ...Da quale futuro sono attesi nell’immediato i pendolari della linea Faenza-Firenze, sulla quale grava l’incognita delle allerte meteo e ...