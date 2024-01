Star Wars | Benioff e Weiss parlano del loro film cancellato da Lucasfilm | Doveva intitolarsi Il Primo Jedi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il duo composto da Davide Danè stato a lungo al lavoro su un possibiledella saga dedicato alcavaliere. Davide Dan, dopo il successo della serie Game of Thrones, sembravano pronti a mettersi alla prova con undella saga di. Ilprogetto, tuttavia, è statodalla Lucas, ma ora i duemaker hanno condiviso qualche dettaglio delleidee. I retroscena David, in un'intervista pubblicata da The Hollywood Reporter, ha dichiarato: "Volevamo realizzare The First(Il). ...

L'universo diè in continua evoluzione. La claudicante e poco lungimirante qualità della Nuova Trilogia tra il 2015 e il 2019 ha segnato purtroppo uno dei momenti più bui nella storia cinematografica del ...... Blades of the Shogun (PS4) Vampire: The Masquerade - Swansong (PS4/PS5) Surviving the Aftermath (PS4) PS Plus Premium (gennaio 2024) Rally Cross (PS4/PS5): Episodio I - La minaccia ...Nel corso di una lunga intervista con The Hollywood Reporter legata a Il Problema dei 3 Corpi, i creatori di The Game of Thrones hanno potuto parlare anche del progetto abortito che avrebbero voluto ...Lucasfilm annuncia via Cinefilos.it il nuovo film dell'universo di Star Wars, The Mandalorian & Grogu. Il Mandaloriano e Grogu si imbarcano in una nuova avventura nelle sale cinematografiche. Diretto ...