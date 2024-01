Stadio comunale di Pomezia | ecco il perché delle partite a porte chiuse | le tempistiche per la riapertura

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Continuiamo a parlare dellodidopo il caso sollevato dal nostro giornale nei giorni scorsi. L’impianto sportivo di Via Varrone, ormai da tempo, è chiuso al pubblico: le squadre principali della città, peraltro protagoniste quest’anno di un cammino importante nel torneo di Eccellenza, sono costrette a disputare le gare casalinghe senza il supporto dei propri tifosi. Ma? Ildi Via Varrone ain una foto d’archivio – (ilcorrieredellacitta.com)Questa la domanda che ci siamo posti rivolgendoci anche al Comune per cercare – voci e indiscrezioni a parte – di capire il reale statocose. Ancheil problema non è certo di oggi considerando che la situazione si protrae da circa 15 mesi. Ebbene, dopo la ...

«Inopportune e fuori luogo». Così i consiglieri comunali di Napoli definiscono, in un documento condiviso, le parole pronunciate ieri in ... (open.online)

Lo Stadio non è in vendita. Si può discutere di una concessione a lungo termine, ma il Maradona dovrà essere un impianto grande, con prezzi dei ... (ilmattino)

Lo Stadio non è in vendita. Si può discutere di una concessione a lungo termine, ma il Maradona dovrà essere un impianto grande, con prezzi dei ... (ilmattino)

... in quello che sarà il primo passo ufficiale verso lo. I documenti sono stati analizzati dal ... 'Adesso approveremo questa delibera in giunta, poi, ci sarà un passaggio in Consiglio. Nel ...Accanto ai 110 ambulanti del secondo mercato di Pescara, dopo quello delloAdriatico, oltre ...Strada Parco e ambulanti non si è fatta attendere la risposta dell'Amministrazionedi ...MONTENERO DI BISACCIA - Si terrà venerdì si terrà la cerimonia di inaugurazione del primo Centro Federale Territoriale della Figc in Molise.13:51 - “Vietato bestemmiare, mostrare ferite e bivaccare”: approvato il regolamento di polizia urbana +++13:17 - Dalla Finanziaria una pioggia di soldi nell’agrigentino per stadi ... Presidente del ...