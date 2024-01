Sta per uscire il nuovo Blancpain X Swatch | e non potrai rinunciarci

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) I, modello che celebra l'iconico Fifty Fathoms di, sono cinque, perché cinque sono gli oceani: Artico, Pacifico, Atlantico, Indiano e Antartico. Almeno, così è stato fino ad ora, perché è in arrivo un sesto modello, che va oltre il Pianeta Terra e vola fino alla Luna per prendere il suo nome dal mare più grande presente sulla Luna, con un'estensione di oltre 2.500 chilometri sull’asse nord-sud e una superficie di circa 2 milioni di chilometri quadrati: l'Oceanus Procellarum, l'Oceano di Tempeste.ocean of storms.jpg Courtesy press officeIlBioceramic Scuba Fifty Fathoms Ocean of Storms è nero: come la Luna nuova (detta anche Luna nera), ma anche come ilFifty Fathoms originale al quale è ispirato. La cassa ...