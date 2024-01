Sport Pro Vita Famiglia | Carriera Alias in AiCS pericolosa e anacronistica | discrimina donne

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gennaio 2023. «La decisione dell’, l’Associazione italiana Cultura, uno dei maggiori enti di promozioneiva riconosciuta dal Coni, di introdurre laper i propri tesserati, permettendo agli atleti di competere in categorie non corrispondenti al loro sesso biologico, mina l'equità e l'integrità dellogenerandozioni soprattutto per le atlete