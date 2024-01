Sport in tv oggi mercoledì 10 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di102024. Come di consueto, la giornata comincia con i tanti tornei di tennis che si disputano tra Australia e Nuova Zelanda e vedono impegnati numerosi italiani. Spazio poi agliinvernali come biathlon e pattinaggio di figura, quindi al basket con Eurocup ed Eurolega. Non mancano neppure il biliardo con il The Masters e il volley con Champions League e Cev Cup, mentre in serata sarà protagonista il calcio italiano con i due quarti di Coppa Italia Lazio-Roma e Milan-Atalanta, ma anche il calcio estero con il derby di Madrid tra Real e Atletico (semifinale di Supercoppa) e Liverpool-Fulham di Carabao Cup.Face.

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi , mercoledì 10 gennaio 2024: sono in programma il Kooyong Classic, le qualificazioni ... (oasport)

Così parlò, lunedì scorso nella sede della Lega calcio, Giuseppe Marotta , 66 anni e mezzo, 48 da dirigente, dal 2010 al 2018 alla Juventus, in seguito all'Inter,in fuga: " Siamo la lepre e dobbiamo schivare le fucilate Lungi dal pensare che l'Inter sia condizionata da favoritismi, rispedisco queste dichiarazioni al mittente".Il programma disu SkyUno, SkyTennis e NOW nb 9.00 " ATP 250 Adelaide " Centre Court MUSETTI (Ita) " THOMPSON (Usa) ( Pero - Golarsa ) a seguire " WTA 500 Adelaide " Centre Court ...Ottavi di finale amari ad Adelaide per Arnaldi e Sonego, sconfitti da Jarry e Korda. Il ligure esce di scena dopo 3 ore e 28 minuti fallendo un match point, il torinese non sfrutta 5 set point. Alle 9 ...Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: sono in programma il Kooyong Classic, le qualificazioni degli Australian Open, ed i tornei ATP e WTA di tenn ...