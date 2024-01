Sport in tv oggi mercoledì 10 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed inanche102024: sono inil Kooyong Classic, le qualificazioni degli Australian Open, ed i tornei ATP e WTA di tennis, le gare di Coppa del Mondo e di IBU Cup di biathlon, gli Europei di pattinaggio artistico, gli Europei di pallanuoto e molto altro ancora. Scatterà questo pomeriggio la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 di pallanuoto maschile con i primi due ottavi: in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, conosceranno i primi due accoppiamenti dei quarti di finale. Spettatrice interessata dei match odierni è l’Italia, già ai quarti, che venerdì 12incontrerà la vincente di Montenegro-Germania, in acquaalle 20.15. La vincitrice di ...

L'ex arbitro,opionista a Mediaset, parla a Canale 5. Dopo 90' senza casi particolari si arriva ai supplementari: "Al 4' del secondo supplementare angolo per il Bologna, vedete che in fondo due ...... ironicamente, l'attuale direttore generale delle Finanze Pubbliche, mentre il primo occupail ... non solo per il mondo dello. Ma fa ancora più effetto leggere cosa disse all'epoca Darmanin, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Halkbank di Ankara e il Gas Seles Bluenergy Piacenza, valevole per la fase a gironi d ...Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: sono in programma il Kooyong Classic, le qualificazioni degli Australian Open, ed i tornei ATP e WTA di tenn ...