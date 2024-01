Spettacolo italiano in lutto | il giovane attore muore a 23 anni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’e modello napoletano è morto a soli 23. Si trovava all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dal 1° gennaio 2024, quando è finito in coma. La sua morte è avvolta dal mistero: cosa gli è successo la notte di Capodanno? Le sue condizioni sono peggiorate fino a ieri, martedì 9 gennaio 2024, quando è morto. Il fratello Habib lo ha ricordato con un commovente post su Instagram, nel quale spiega che la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Uomini armati e incappucciati irrompono in diretta Tv: il video choc Leggi anche: Strage di Erba, svolta choc sul caso di Rosa e Olindo Adam Jendoubi è morto a 23, addio alnapoletano Adam è cresciuto a Napoli, dove è diventato un personaggio famoso. È un modello di ...

