Specchietti per le allodole e altri trucchetti italioti La versione di Pasquino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Qualsiasi riflessione/considerazione sulle candidature per l’elezione del Parlamento europeo deve preliminarmente mettere in rilievo un elemento: l’incompatibilità fra le cariche nazionali di rappresentanza e di governo e il ruolo di europarlamentare. Pertanto, la prima domanda da rivolgere ai candidati/e riguarda per quale carica opterà: rimarrà in Italia o andrà a svolgere il ruolo, certamente importante di europarlamentare. Matteo Salvini ha già annunciato che non si candiderà e continuerà a svolgere il suo doppio, forse triplo, lavoro: ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e senatore della Repubblica. I maligni sostengono che teme l’eventuale confronto con i voti che prenderebbe Giorgia Meloni se scendesse in campo. Sembra, infatti, che la presidente del Consiglio sia tentata dalla candidatura, caldeggiata da molti Fratelli d’Italia poiché effettivamente ...