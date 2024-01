Spagna | le spiagge della Galizia sono invase da milioni di pallini di plastica

Sono sei i container del cargo che al largo delle coste portoghesi ha riversato in mare più di 25 tonnellate di pellet , suddivise in 1.050 sacchi di ... (ilfattoquotidiano)

... lanciato per la prima volta nel 1986, affronta sentieri di montagna,sabbiose e strade ... a benzina turbo da 1.2 litri da 100 CV (in esclusiva per Italia e) ed elettrica da 156 CV. ...... in. Chiamata Maó in catalano, è un vero e proprio fiordo naturale, così unico e speciale ... Ledi Mahón. Un viaggio a Mahón consente anche di rilassarsi nella sua bellissima spiaggia ...Il disastro ecologico è iniziato l’8 dicembre, quando la nave Maersk Toconao ha perso 6 container che contenevano circa 100 tonnellate di pellet di plastica ...Residenti e ambientalisti denunciano l'inazione delle autorità della Galizia e la mancanza di informazioni riguardo alle centinaia di migliaia di frammenti di plastica bianca che hanno invaso le coste ...