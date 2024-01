Spaccio a Cori | carabinieri sgominano business di cocaina | 4 arrestati

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Retata deidi Aprilia aalle prime luci del giorno per sgominare gli autori di un traffico di stupefacenti. Quattro i soggetti, accusati di possesso edi. Operazione congiunta delle forze dell’Ordine questa mattina, mercoledì 10 gennaio, per le strade di. Idel Reparto Territoriale di Aprilia, insieme all’apporto della Stazionidie ai militari della Stazionedi Cisterna di Latina e della Sezione Operativa di Aprilia, sono intervenute nelle prime ore del mattino per eseguire delle misure cautelari nei confronti di 4 soggetti, accusati di possesso edi droga. L’arresto fa seguito a una lunga attività di ...

...per un turno proprio perrazzisti. Alcune settimane fa un gruppo facente parte degli ultras dell'Hellas Verona è coinvolto in un'operazione della polizia che ha smantellato un giro didi ......per un turno proprio perrazzisti. Alcune settimane fa un gruppo facente parte degli ultras dell'Hellas Verona è coinvolto in un'operazione della polizia che ha smantellato un giro didi ...Secondi le indagini i 4 gestivano una fiorente attività di spaccio a Cori a cavallo tra Novembre 2021 e Ottobre 2022. Durante le indagini venivano sottoposti a sequestro circa 100 grammi di Cocaina e ...