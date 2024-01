Soraia Ceruti | “Ecco tutta la verità sulla fine della mia storia con Luca Salatino”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donneè tornata a parlared’amore con l’ex tronista– che hanno annunciato la rottura nell’aprile del 2023 – hanno spiegato più volte la propria versione dei fatti. Da una parte,ha sostenuto che, abbandonata la Casa del Grande Fratello Vip 7 per la troppa nostalgia dell’ormai ex fidanzata, l’aveva trovata totalmente cambiata. Stando a quello riferito dall’ex tronista, la ragazza lo avrebbe trascurato fino a pronunciare la frase “non provo più nulla per te” poco tempo dopo l’inizioloro convivenza a Como. Lei, d’altra parte, ha ammesso di aver deciso di lasciare ...