Sony lancia la nuova sequenza d' apertura per celebrare i 100 anni di Columbia Pictures

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'11 gennaio 2024 veniva fondata lache sarebbe stata poi acquisita dal colosso giapponese.ha svelato lad'che presenterà il logo celebrativo per i 100di, casa di produzione fondata l'11 gennaio 1924 e in seguito acquisita dal colosso giapponese. Il design del logo del centenario è incorniciato dalla storica iconografia della"Lady with the Torch". Il bagliore accentuato della torcia simboleggia la vivacità della storia dell'azienda, cresciuta da umili origini fino a diventare uno dei principali studi cinematografici, rinomato per la produzione di film pluripremiati e all'avanguardia che hanno riflesso con coraggio ...

God of War e Horizon Zero Dawn:aggiorna sulle serie tv in arrivo Tom Rothman , presidente e amministratore delegato del Motion Picture Group diPictures, ha dichiarato: " C'è una cosa che ......video allegato) mostra il logo del film e un breve spezzone in cui la protagonista Kat sida ... Proseguendo, la presidente diPictures Television Studios Katherine Pope è salita sul palco ...Sony ha svelato la nuova sequenza d'apertura che presenterà il logo celebrativo per i 100 anni di Columbia Pictures, casa di produzione fondata l'11 gennaio 1924 e in seguito acquisita dal colosso ...La Sony ha svelato il primo logo ufficiale degli attesi film Venom 3, con Tom Hardy, e Karate Kid, con Ralph Macchio e Jackie Chan.