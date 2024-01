Sondaggi politici elettorali oggi 10 gennaio 2024 | sale Fratelli d’Italia | il divario con il Pd supera i 10 punti

Sondaggi politici ai minimi termini: tre mesi dopo l'inizio della guerra a Gaza , il 64 per cento degli israeliani sono insoddisfatti per la ... (247.libero)

In questo momento, stando ai, Gabriel Attal è il politico più popolare di Francia. ... Tre i principali propositipromossi da Attal durante i cinque mesi al dicastero ci sono l'...... una sfida con Meloni imporrebbe un duello a due, che secondo inon sorriderebbe alla ... Ma anche, elemento da non trascurare, la definizione degli obiettiviper contrastare la destra ...ROMA - Un italiano su due boccia il Governo Meloni sulla sanità che "non ha migliorato le prestazioni e, soprattutto, non ha valorizzato né medici e né infe ...Sarà un focus di due giorni sulla strategia e sulle candidature in vista delle elezioni di giugno. Stesso hotel utilizzato in passato da FI ...