Sondaggi elettorali Tecnè | centrodestra al 46 | 3%

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pd recupera consenso, giù il Movimento 5 Stelle Tecné, che ora effettuaper la trasmissione Carta Bianca di Bianca Berlinguer su Rete Quattro, non è mai stato un istituto molto generoso con le variazioni del consenso ai partiti, tuttavia alcune tendenze sono chiare, soprattutto se guardiamo al lungo periodo. Ilquesta settimana è in leggero calo, perché sia Fratelli d’Italia che Forza Italia perdono un decimale e vanno rispettivamente al 28,7% e al 9,3%, mentre la Lega è ferma all’8,3%. Nel complesso la maggioranza è al 46,3%. È però l’1% in meno di inizio dicembre, soprattutto per colpa del calo di Forza Italia, che del resto Tecné ha sempre valutato piuttosto alta. Oggi il partito fondato da Silvio Berlusconi rimane più forte della Lega, ma è in graduale discesa e si avvicina ai valori ...

Secondo idi Swg è la Lega il partito più populista, ma meno di un tempo, Fratelli d'Italia è in netto ...Gli ultimihanno invece mostrato un'innegabile avanzata della repubblicana, in ... come prevedono i loro piani, in queste prime tornateTrump deve vincere con un vantaggio sopra ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Dopo lo stop dovuto alle vacanze natalizie tornano i sondaggi elettorali di Swg e secondo l’istituto di Trieste la pausa ha fatto bene al partito di maggioranza relativa. Nonostante l’affaire dello ...