Sonatrach | dal Governo via libera all’accordo di sviluppo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato un Accordo diproposto daRaffineria Italiana – impresa attiva nel settore petrolifero e in particolare nella raffinazione del petrolio greggio, nella produzione di basi lubrificanti, bitumi e paraffine nonche’ nella distribuzione di prodotti petroliferi – appartenente al gruppo algerino. L’azienda, che ha stabilimenti e depositi ad Augusta (Siracusa), Napoli e Palermo, ha presentato un programma di investimenti per la tutela ambientale del valore di oltre 70 milioni di euro da realizzare presso lo stabilimento industriale di Augusta. L’accordo, in particolare, si articola in due progetti, uno volto all’elettrificazione di alcune utenze alimentate a gas e vapore, al fine di conseguire una maggiore efficienza energetica dei processi produttivi con ...

