Solo Lutaro Marrtinez batte Max Allegri | il pagellone del girone d' andata

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dieci come il numero che porta sulle spalle: non si può non assegnare il voto massimo (10) a Lautaro Martinez, capitano dell'Inter capolista, capocannoniere del campionato con 16 reti in 17 gare di campionato disputate, esempio da seguire per i nerazzurri e non: in Italia, piuttosto che ingaggiare scarti altrui ormai senza valore, andrebbero presi i giovani Lautaro prima della concorrenza, offrendo loro un palcoscenico competitivo in cui possono giocare con continuità, crescere e diventare addirittura capitani. Voto massimo anche perché l'imminente rinnovo è al rialzo, dovrebbe avvicinarsi ai 10 milioni netti all'anno, ma altrove il Toro potrebbe guadagnare di più: non esistono più le bandiere, ma c'è qualche eccezione che conferma la regola. Segue Massimiliano, voto nove (9) per lui per l'autocritica che ha saputo fare. Un'autocritica ...