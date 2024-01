Solo 5 leader sapevano del blitz | le rivelazioni dietro l' attacco di Hamas

Ma non. Il team italiano, per rendere onore alla cultura giapponese, ha deciso di assegnare un ... docente di Mineralogia Planetaria presso l'Università di Firenze edel gruppo di ricerca ...... spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData, che osserva come ci siano sempre più italiani che "utilizzano i social per rivolgersi nonaipolitici, ma anche ai brand, per esprimere ...Le fonti vicine al gruppo avrebbero riferito al quotidiano arabo (con sede a Londra) Ashraq Al-awsat, in un rapporto pubblicato oggi, che i 70 terroristi responsabili dell'attacco a sorpresa di ...Invece dal Governo nulla, se non continuare a farsi detare la linea da altri" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. (Alexander Jakhnagiev) ...