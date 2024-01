Snapdragon 8 Gen 2 vs Snapdragon 8 Gen 3 | la nostra analisi video

Al cuore della serie ROG Phone 8 si trova il processore3 , supportato da RAM LPDDR5X da 8533 Mbps e spazio di archiviazione UFS 4.0. I dispositivi sono dotati di uno schermo AMOLED ...I modelli saranno dotati rispettivamente dei chipset2 e3 . Il vivo X Fold 3, descritto come un'opzione più economica, mancherà tuttavia di alcune caratteristiche ...The Oppo Reno 11 and Reno 11 Pro smartphones will be launched in India soon. Know the expected price ranges, specifications, and latest details of the smartphones here.Negli ultimi giorni, Realme aveva parlato sul suo profilo X (ex Twitter) di una presunta fotocamera a periscopio, ma, adesso, il brand cinese ha confermato ufficialmente l’arrivo della serie Realme 12 ...