“Slalom crisi infinita” | Roda risponde al Corriere della Sera | “FISI molto confusa da dichiarazioni articolo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il presidente– Federazione italiana sport invernali, Flavio, ha risposto con una lettera all’” pubblicato questa mattina sul, per chiarire la posizionefederazione, “dalleriportate”. Questa la nota completa in risposta all’del Cor: “Si fa oggettivamente fatica a dire che le cose vadano bene. Ne ho parlato con il dt Rulfi, ed è emerso che il livello delle ragazze non è quello che si vede in gara. È un problema di approccio alla competizione. Stiamo cercando di dare stabilità tecnica al team per vedere se ...