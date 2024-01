Sinner-Ruud in tv | data | orario | canale e diretta streaming Kooyong Classic 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Jannikaffronterà Caspernel, torneo d’esibizione in programma sul cemento australiano. Dopo il netto successo ai danni di Polmans, il tennista azzurro torna in campo a pochi giorni dall’Australian Open, primo vero appuntamento della stagione. La sfida contro Polmans è stata poco più che un allenamento competitivo, mentre contro– nonostante il risultato passerà comunque in secondo piano, trattandosi in fin dei conti di un’esibizione – non è da escludere che il match possa essere un po’ più competitivo. Il norvegese è apparso in gran spolvero in questi primi scampoli di stagione, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik. PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo giovedì 11 ...