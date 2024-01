Sinner riparte col botto | che fine fa fare a Marc Polmans

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il 2024 di Jannikinizia nel modo giusto a Melbourne. Al Kooyong Classic, torneo esibizione che va in scena sui campi che fino al 1987 hanno ospitato l'Australian Open, l'altoatesino fa il suo debutto stagionale superando 6-4 6-0 l'australiano. Sotto 3-4, l'azzurro ha poi vinto gli ultimi nove giochi della partita. Dopo aver mancato palle break nel primo e nel terzo game,riesce al terzo tentativo a strappare il servizio all'australiano, che ha raccolto appena tre game al primo turno al Challenger di Noumea la scorsa settimana. Il numero 4 del mondo commette qualche errore di troppo a metà primo set: perde il vantaggio e si ritrova per due volte a un punto dal subire un secondo break di fila sul 3-4. Cancella però la prima chance di break con una bella accelerazione di diritto e la seconda ...

Jannik Sinner inizierà il suo 2024 al Care Wellness Kooyong Classic, esibizione abituale al Kooyong Lawn Tennis Club in programma dal 10 al 12 ... (247.libero)

Nadal guadagna 221 posizioni dopo Brisbane, stabile. Il ranking ATP aggiornato dopo i tornei ... Korda ritrova la vittoria con Sonegoda Adelaide, invece, il cammino di Sebastian Korda ...Il tennista romanodall'Australia. È arrivato, carico, lunedi 8. Ma vediamo le due storie. ... Berrettini, un lungo abbraccio conAppena Berrettini è arrivato al Rod Laver Arena di ...Dopo l’ottima stagione appena terminata, Sinner vuole quindi ripartire subito forte nell’attuale anno per provare a migliorare già quanto di straordinario fatto nei mesi precedenti. Di seguito il ...Sinner, dopo le ultime notizie agli italiani non resta altro da fare che incrociare le dita: loro ne sono già certi. Non c’è nulla di sorprendente nel fatto che l’Italia intera, senza… Leggi ...