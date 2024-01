Sinner ora sfida Ruud al Kooyong Classic | orario e giorno del match Venerdì Berrettini

L'asticella si alza. Dopo l'ottimo debutto con Polmans , con cui non c'è stata partita (6 - 4, 6 - 0 in un'e 27 minuti), è Casper Ruud il prossimo avversario dial Kooyong Classic . Jannik infatti tornerà in campo giovedì. La sfida andrà in scena a notte fonda in Italia. Il programma prevede ...47 al mondo, con un netto 6 - 4, 6 - 1 in un'e 25 minuti. È stata la migliore prestazione nel ... Nadal guadagna 221 posizioni dopo Brisbane, stabile. Il ranking ATP aggiornato dopo i tornei ...E’ sceso in campo per la prima volta in questo 2024, nella notte, Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, numero 4 del ranking ATP, gareggia nel torneo di esibizione Kooyong Classic, dove ha ...Mancano poche ore ormai al sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile degli Australian Open: la cerimonia avrà inizio nel cuore della prossima notte italiana, per la precisio ...