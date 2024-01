Che fine ha fatto Simone Galluzzo? L’allievo di Amici 23 non era presente nel corso dell’ultima puntata facendo mormorare non poco il popolo dei ... (blogtivvu)

... arriva l'indiscrezione, diffusa dall'edizione italiana di Motorsport.com, dell' addio dial team Haas . Dopo tre stagioni piene al lavoro per la squadra di Gene Haas e dal reparto ...Al gruppetto nonche unire le forze e tenersi stretti i propri sogni, sperando un giorno di ... Angelo Duro,Pezzotti, Amedeo Grieco, Pio D'Antini - Commedia - 'Pio è un avvocato dal ...La notizia è destinata a fare rumore: Simone Resta lascia la direzione tecnica della Haas. Mentre la VF-24 è in via di allestimento in vista del lancio della stagione 2024 di Formula 1, l’ingegnere ...Torino, 10 gen. (askanews) - C'è chi lo detesta e chi lo santifica, chi lo sfrutta e chi ci costruisce incredibili carriere. Il mercato dell'arte ...