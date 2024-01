Silenzio imbarazzante | Elly Schlein | un disco rotto contro Meloni

Rma, 2 gen (Adnkronos) - "Non so se sia più imbarazzante Pozzolo che si nasconde dietro l'immunità parlamentare e rifiuta di fare i test, Delmastro ... (liberoquotidiano)

... accompagnata nel 2008 proprio ad Acca Larentia dall'onorevole Rampelli e da Castellino, condannato a più di 8 anni di reclusione per l'assalto alla CGIL Èildella Presidente ...'Èildella presidente del Consiglio sui fatti di via Acca Larentia'. Lo ha detto in Aula alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo dopo che il ministro Piantedosi ..."Imbarazzante silenzio di Meloni" La leader Dem nell'interrogazione ha chiamato in causa anche la presidente del Consiglio: "Nel 2008 Meloni era ad Acca Larenzia con Rampelli e Castellino. E' ...La Segretaria dem: "E' imbarazzante il silenzio della presidente del Consiglio". "Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larentia, che ha causato il vile assassinio ...