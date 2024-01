Si ferma la Giustizia Le promesse tradite vengono al pettine

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il 18 gennaio sarà sciopero per gli addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al ministero della. Alla base della protesta, proclamata dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, l’assenza di sviluppi concreti nell’annosa vertenza che coinvolge i circa 1500 fonici, trascrittori e stenotipisti impiegati “in condizioni di lavoro precarie e inadeguate alla delicatezza del servizio prestato con competenza e professionalità”. Il 18 gennaio sarà sciopero per gli addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al ministero dellaNulla, denunciano i sindacati, è seguito alle dichiarazioni di intento del ministero annunciate in occasione dell’ultimo incontro del 21 dicembre convocato nell’ambito della procedura di raffreddamento attivata dopo la proclamazione dello ...