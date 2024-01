Shiva rilascia “Milano Shotta” | realizzato 24 ore prima del suo arresto VIDEO

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il rap italiano si trova di fronte a una nuova sfida con il rilascio del recente brano di, il giovane trapper milanese attualmente detenuto nel carcere di San Vittore per accuse gravi. Il singolo, intitolato “,” è accompagnato da unpubblicato su YouTube, che ha già raggiunto oltre 20 mila visualizzazioni in meno di un’ora. Tuttavia, ciò che rende questo lavoro particolarmente intrigante è il contesto in cui è stato creato.: unda… San Vittore, il cui vero nome è Andrea Arrigoni, ha visto la sua carriera musicale e la sua vita personale intrecciarsi in un intricato labirinto di eventi. Il brano è stato24 oredel suoil 26 ottobre scorso, ...