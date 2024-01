Shiva lancia un nuovo singolo | il tema le rivalità tra gang VIDEO

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il rapper, in carcere con l’accusa di tentato omicidio dallo scorso 26 ottobre 2023, ieri ha rilasciato uncon tanto diclip. “Milano Shotta Freestyle” è questo il titolo delpezzo, che in sole 15 ore ha raggiunto le 340 mila visualizzazioni. Uno dei pochi casi in cui un’artista chiuso in L'articolo proviene da Il Difforme.