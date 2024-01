Shannen Doherty accusa Kevin Smith | La mia carriera cinematografica stroncata dal flop di Generazione X

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ha ammesso che ildiX, pellicola di culto di, ha stroncato sul nascere la suaha ottenuto le scuse didopo avergli rivelato che ildiX, film del 1995, ha ucciso la sua. Il regista, ospite del podcast di, Let's Be Clear, ha ammesso che, pur essendo uno dei suoi film più amati dai fan, si è rivelato un sonoro insuccesso al botteghino al momento dell'uscita. "La cosa interessante diX è che non è stato un successo al botteghino", ...

Shannen Doherty ha ottenuto le scuse di Kevin Smith dopo avergli rivelato che il flop di Generazione X, film del 1995, ha ucciso la sua carriera cinematografica. Il regista, ospite del podcast di Shannen Doherty, Let's Be Clear. 'Ho scoperto il tradimento di mio marito il giorno dell'intervento per il tumore al cervello'. Shannen Doherty, il tumore si è esteso alle ossa: 'Non ho finito di vivere'. Secondo Shannen Doherty, Generazione X le ha rovinato la carriera: lo ha affermato in una conversazione con Kevin Smith, regista del film e ospite del suo podcast Let's Be Clear.