SFL 2024 | guida al pagamento e ai percorsi formativi obbligatori

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Decreto 85 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) a decorrere dal 1° settembre 2023.Il SFL è una misura diretta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, grazie alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione / riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Tra le attività contemplate dal SFL figurano altresì il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività, come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del Decreto – legge numero 48/2023.Previa domanda trasmessa all’Inps e una volta che ...

Lavoro, Calderone: stop a sussidi a pioggia Il programma del ministro del Lavoro per il: ... per 12 mesi, in caso di assunzione di un soggetto fruitore di(supporto per la formazione e... Oggi ...Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del "Supporto per la Formazione e il Lavoro ()", sul sito dell'Istituto è stato pubblicato il Messaggio numero 27 del 03 - 01 -che contiene le indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi (o di altre iniziative di ...Pronte le convezioni dell'Inps con i Caf ai fini delle attività di assistenza ai cittadini. La prima riguarda l'attività di raccolta ...Gli SFL sono i corsi di formazione destinati ai cittadini "occupabili", ossia coloro che possono lavorare, tra i quali anche alcune categorie di ex percettori di Reddito di Cittadinanza . Corsi che ...