Servizio civile | aperto bando dell’USL Toscana centro per ragazzi dai 18 ai 28 anni

... Riccardo Rigillo, ed il direttore deldel dipartimento nazionale Natale Mazzei. Il ... esprime apprezzamento per l'esito dell'incontro di questa mattina al ministero della Protezione...... la vantaggiosa possibilità di svolgereuniversale in ambito sociale. Domande esclusivamente on line su piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il...FIRENZE – L’Azienda USL Toscana centro cerca 39 giovani da inserire nel progetto “L’accoglienza nel Pronto Soccorso: maneggiare con cura” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il ...Tutte le info sul sito del Comune di Cremona. Emmaus mette a disposizione due posti per giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano dedicarsi a un’esperienza di servizio civile. L’impegno richiesto è di 25 ...