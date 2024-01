Servizi tecnici per le opere pubbliche | nel 2023 la domanda è sempre elevata anche se in calo -15 | 7% rispetto al 2022

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In tema di investimenti e grandi– per lo più legate al Pnrr – è interessante è senz’altro interessante venire a conoscenza del bilancio dell’annotracciato dall’Osservatorio OICE/Informatel (l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), sulle gare perdi ingegneria e architettura (compresa la progettazione esecutiva affidata con gli appalti integrati) che, come dicevamo, è ancora largamente positivo,grazie agli interventi del PNRR, visto che rimane molto vicino all’anno boome questo nonostante si registri undel 15,7%al, più forte soprattutto nel secondo semestre. Qui infatti, il totale del valore per...

Lievitato del 40 per cento l’arrivo in Italia di operatori sanitari dall’estero. Le figure più richieste: anestesisti e radiologi (repubblica)

... network delle polizie europee, oltre a specificidi controllo su strada, sono stati allestiti stand dove sono stati mostrati filmati e illustrati gli strumentiutilizzati per l'...... sottolineando che nel Paese saranno garantiti solo idi emergenza negli ospedali. Ieri, in ... con in mano granate e fucili mitragliatori hanno preso in ostaggio diversi giornalisti e...Gravissimo malore a bordo del Catania-Malpensa di lunedì 8 gennaio. provvidenziale l'intervento del tecnico biomedico Innocenzo Infantino di rientro dalle vacanze ...Pescara – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Penne da oggi, mercoledì 10 gennaio, è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.