Serie A | paura nella notte | incidente stradale per l’attaccante

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)diper un attaccante dellaA. Il calciatore è stato coinvolto in un. I tifosi sono in apprensione. Nuova disavventura per Demba Seck, calciatore di proprietà del Torino. Il giocatore granata è stato protagonista di una brutta disavventura, coinvolto in unverso le 3 di mattina del 10 gennaio. Il calciatore del Torino e della nazionale senegalese si è schiantato su due pali della luce a bordo strada con la sua Mercedes, causando dei danni soprattutto alla sua autovettura. L’ha richiesto l’intervento dellae dei vigili del fuoco, con il calciatore 22enne che è apparso illeso, nonostante si sia rifiutato di effettuare ulteriore accertamenti in ospedale. Dopo ...

All'atterraggio ormai mancano appena 20 minuti e a bordo "inizia a crearsi un clima di tensione e". Dopo unadi tentativi degli assistenti di volo, l'uomo rimane a terra incosciente. ...... però, l'idillio sembra scemare e alla nostalgia per la sua famiglia si aggiunge laper due ... diventato ora estremamente noto grazie al personaggio di Roman Roy in Succession,tv targata ...L'ora d'oro è una serie thriller-poliziesca scritta da Simon de Waal e diretta da Bobby Boermans. Trasmessa, in Olanda, nel 2022, è stata aggiunta al catalogo Netflix poco prima di Natale. Sono sei ...La tiktoker di Aosta ha pubblicato online una clip in cui si mette in gioco per superare il suo timore più grande. Per lei pioggia di like e commenti positivi.