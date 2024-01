Serie A | Bove | reazione esemplare a uno spiacevole incidente con la bottiglia | “Non pensavo fosse il caso di fare polemiche”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 2024-01-10 22:29:54 Il web è in trepidazione: lL’eliminazione della Roma per mano della Lazio (1-0) nei quarti di Coppa non passerà alla storia del suo calcio. La controversia, soprattutto nel tratto finale, Tornò a presiedere il ‘Derby della Capitale’. Ci sono stati razzi, tangana, un cartellino rosso per Pedro e, soprattutto, unocon laper Edoardo. Il minuto 76 scorre quando Edoardo, che aveva appena lasciato il suo posto a El Shaarawy, Ho ricevuto l’impatto di unasulla nuca. Il giovane della Roma lo raccolse e lo scagliò con rabbia a terra, malungi dalfinta o ‘dare spettacolo’ cercando una punizioneper la Lazio o addirittura la sospensione della partitase n’è andato (quasi) ...

Non c'è un caso derby per la Roma" As Roma 19/02/2023 - campionato di calcioA / Roma - Hellas Verona / foto / Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: EdoardoA Sky ha parlato Edoardo ...Calcio 2023 - 2024A Tabellino partita Lazio - Roma Squadra in casa Lazio Squadra avversaria Roma La Lazio vince ... Karsdorp 5 (dal 58' Azmoun 4,5), Cristante 5, Paredes 5,6 (dal 76' El ...In semifinale di Coppa Italia ci va la Lazio, che vince il derby per aver fatto di più, e non solo quel gol (su rigore, di Zaccagni), uno solo, che è stato più che sufficiente contro una squadra che ...Grave episodio al minuto 31 della ripresa, quando Bove è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti sul lato della Tribuna Tevere mentre rientrava in panchina al momento del cambio con El ...